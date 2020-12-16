Юристы напомнили об изменении правил оплаты наличными

https://static.news.ru/photo/c3fe0de0-404a-11eb-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 10 января в силу вступают поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Документ облегчит жизнь легальному бизнесу, устранит лазейки для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию.

Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей. Эксперты отметили, что добросовестным компаниям опасаться нечего, пишет Life.ru.

Как сообщил ведущий юрист Павел Уткин, контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.

Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Всё остаётся так, как сейчас. За нарушение банковский счёт могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД, — отметил юрист Павел Семибогатов.

Под контроль возьмут также и почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, в сумме свыше 100 тысяч рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Кроме того, с нового года попадут под контроль наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью, если их сумма превышает три миллиона рублей.

Как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, нотариусы, юристы и риелторы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделки на сумму более трёх миллионов рублей. В список сделок включат аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья.

Ранее NEWS.ru писал, что объём наличных средств, находящихся в обращении россиян, в ноябре 2020 года впервые с начала пандемии сократился. С начала года оборот увеличивался из-за панических настроений в обществе.

Кроме того, Россия вошла в пятёрку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. Страна лидирует по числу платёжных операций с помощью пластиковых карт, интегрированных в мобильные устройства.