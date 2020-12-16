Юристы напомнили об изменении правил оплаты наличными

С 10 января в силу вступают поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Документ облегчит жизнь легальному бизнесу, устранит лазейки для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию.
Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей. Эксперты отметили, что добросовестным компаниям опасаться нечего,
Как сообщил ведущий юрист Павел Уткин, контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.
Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Всё остаётся так, как сейчас. За нарушение банковский счёт могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД, — отметил юрист Павел Семибогатов.
Под контроль возьмут также и почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, в сумме свыше 100 тысяч рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Кроме того, с нового года попадут под контроль наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью, если их сумма превышает три миллиона рублей.
Как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, нотариусы, юристы и риелторы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделки на сумму более трёх миллионов рублей. В список сделок включат аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья.
Ранее NEWS.ru писал, что объём наличных средств, находящихся в обращении россиян, в ноябре 2020 года впервые с начала пандемии сократился. С начала года оборот увеличивался из-за панических настроений в обществе.
Кроме того, Россия вошла в пятёрку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. Страна лидирует по числу платёжных операций с помощью пластиковых карт, интегрированных в мобильные устройства.