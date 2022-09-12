Юрист рассказала о высокой стоимости системы маркировки «Меркурий» Юрист Яппарова: система маркировки «Меркурий» обходится производителям в 10% цены молока

Фото: Patricia Galiana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Система маркировки «Меркурий» обходится переработчикам молочной продукции в 10% от цены молока, рассказала советник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Москве Татьяны Минеевой Инга Яппарова в пресс-центре НСН«. Она рассказала, что для крупных молочных заводов подобная маркировка неощутима, ведь нужные для этого ветеринарные справки стоят около двухсот рублей, тогда как мелким хозяйствам с меньшими объемами производства даже такие суммы могут составить существенные издержки.

По нашим расчетам, переработчики молочной продукции малых и средних форм сельских хозяйств порядка 10% стоимости продукции затрачивали и затрачивают сегодня на то, чтобы работать с «Меркурием», — рассказала эксперт.

Фермерам, которые торгуют сравнительно небольшими объемами молока, даже сумма в 200 рублей может сильно поднять издержки, так как, по словам эксперта, они могут закупать и продавать молоко по цене 20 рублей за литр. В таком случае даже при закупке больших для малых хозяйств объемов молока стоимость маркировки может составлять существенные суммы.

Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев ранее заявил, что предложение крупных производителей ограничить разведение птиц на дачных и приусадебных участках из-за опасений насчет птичьего гриппа на самом деле ставит своей целью монополизировать рынок курятины. Он подчеркнул, что введение ограничений на содержание домашней птицы прямо расходится с курсом правительства на обеспечение продовольственной безопасности России. По словам эксперта, продвижение таких ограничений — не проявление заботы о здоровье граждан, а борьба за деньги.