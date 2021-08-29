Юрист рассказала о нюансах продажи ипотечной квартиры

Чтобы продать ипотечную квартиру, нужно подготовить определённый список документов. При этом стоимость продажи жилья всегда будет ниже стоимости его покупки. Об этом «ФедералПресс» рассказала председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Сулим и партнёры» Ольга Сулим.

Должны присутствовать основания для продажи квартиры — развод супругов, невозможность выплаты взносов банку, стремление улучшить жилищные условия. Также в сделке будут участвовать три стороны — собственник заложенной квартиры, залогодержатель и покупатель, — отметила специалист.

Есть вариант, когда человек не сможет совершать сделки с недвижимостью: если кредитная организация не позволила это сделать. В любом случае, продажа подобного жилья — это невыгодное решение для продавца. В большинстве случаев стоимость продажи квартиры ниже стоимости её покупки. Если учитывать проценты, которые уже выплатил заёмщик, то выгоды от продажи нет никакой, считает эксперт.

Ещё сложнее продать квартиру, если она находится в военной ипотеке. Так, продавцу придётся иметь дело с двумя организациями. Сначала рассчитаться с Росвоенипотекой, потом иметь дело с банком, подчеркнула Сулим.

Также немало сложностей с продажей жилья, где был использован материнский капитал. В таких квартирах доли принадлежат детям, и сделки купли-продажи могут совершаться лишь при разрешении органов опеки и попечительства. Например, могут возникнуть требования положить на счёт детей деньги, равные стоимости их доли, или в новом жилье размер доли должен быть не меньше, чем в проданном, резюмировала юрист.

Ранее стало известно, что российские банки будут упрощать оформление ипотеки для самозанятых россиян. Уже стартовал переход на автоматизированную оценку рисков при выдаче ипотечных кредитов.