Юрист рассказала, как списать старые долги по квартплате

Член ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала, как списать долги по квартплате по истечении срока давности. Он оценивается в трёхлетний срок и исчисляется отдельно по каждой квитанции со следующего дня после наступления срока оплаты, сообщает «РГ».

Списать долги возможно, но если должник внесёт любой платёж по старой квитанции, он по умолчанию признает долг и срок начинает отсчитываться заново. Если управляющая компания уже подала в суд иск о взыскании долга, то к нему можно применить срок исковой давности, написав соответствующее заявление. Чаще всего бывает, что срок давности формально истёк, но долги всё равно значатся в квитанциях. А поскольку законодательство напрямую не предусматривает списание старых долгов, то суд может отказать в удовлетворении требований должников.

Однако бывают и другие случаи. Так, в 2017 году женщина обратилась в суд, так как управляющая компания вписывала в её квитанции старые долги и отказывалась их аннулировать. Женщина выиграла суд, так как апелляционная инстанция отметила, что ни Жилищный кодекс, ни Правила предоставления коммунальных услуг не содержат оснований для доначисления долгов за рамками трёх лет.

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