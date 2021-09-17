Юрист рассказал, за что банк может забрать ипотечную квартиру

Банки могут потребовать досрочного погашения кредита по ипотеке, если заёмщик нарушил прописанный в договоре запрет на сдачу залогового жилья в аренду. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

По словам юриста, в случае, если остаток задолженности ещё велик, а заёмщик не в состоянии погасить его единовременно, банк обратит внимание на предмет залога, то есть на квартиру и заберёт её. Это требование напрямую соответствует статье 346 ГК РФ.

Статья 346 ГК РФ прямо указывает, что стороны в договоре могут предусмотреть любую конструкцию пользования. Более того — та же самая статья ГК говорит о том, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита, — пояснил адвокат Данилов.

По словам юриста, банки выставляют подобные требования в связи с тем, что арендаторы всегда менее бережно относятся к жилью, чем владельцы. Поэтому банк просто старается обеспечить лучшее качество квартиры на случай её возможной продажи, если ипотечный кредит не будет погашен.

Ранее россиянам рассказали, что должно их насторожить в выписке из ЕГРН.