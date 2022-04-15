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Экономика

Юрист рассказал о выплатах, положенных безработным

Юрист Данилов порекомендовал потерявшим работу обратиться в центр занятости за пособием
04:32, 17 апреля 2022
Юрист рассказал о выплатах, положенных безработным Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press
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Потерявшим работу россиянам полагается помощь от государства. В первую очередь, это пособие по безработице, однако в отдельных случаях человек может претендовать на материальную помощь. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.

Он объяснил, что пособие предоставляют после обращения в центр занятости населения по месту жительства с необходимыми документами. Размер начисляемых выплат зависит от уровня зарплаты на последнем месте работы. Однако выплаты не могут быть выше максимально установленного размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент.

В первые три месяца выплачивается 75% среднемесячного заработка, следующие три — 60%. В течение года пособие может выплачиваться не более шести месяцев, а для некоторых категорий граждан — не более трёх месяцев. Если заработка ранее не было, размер пособия будет минимальным.

По истечении указанного срока человека, оставаясь безработным, может получать материальную помощь, если такое решение примет центр занятости.

Эту помощь также можно получать не дольше шести месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки для работников, которые находятся на грани увольнения. Москвичи, рискующие потерять работу, смогут участвовать во временных общественных работах, а также пройти профессиональное и дополнительное обучение. На реализацию данной программы выделено 3,36 млрд рублей.

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