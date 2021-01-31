Юрист рассказал, когда могут отнять единственное жильё

https://static.news.ru/photo/e76b645c-6431-11eb-968c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партнёр ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев заявил, что стандартным основанием для отъёма жилья является ситуация, когда оно находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, проводятся торги.

Однако, по словам юриста, из этого правила есть исключения. Речь идёт о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жильё, сообщает агентство ПРАЙМ.

Шалаев добавил, что закон стоит на стороне человека, которому больше негде жить, и обращать взыскание на единственное жильё должника нельзя.

Между тем, в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жильё может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу, — подчеркнул Шалаев.

Он уточнил, что лишиться единственного жилья можно и в рамках банкротства. Это произойдёт, если его признают роскошным или удастся доказать, что должник там не живёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вступать в кредитные отношения достаточно рискованно. Ещё больший риск в себе несут займы, связанные с залогом недвижимости. Закон не запрещает закладывать своё имущество, в том числе недвижимое, в качестве обеспечения суммы кредита. Однако имеет ли право кредитор выдавать займы под залог единственного жилья? В проблеме разбирался NEWS.ru.