Юрист рассказал, когда банк должен вернуть украденные с карты деньги

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, в каком случае банк обязан вернуть украденные с карты деньги. Это возможно в случае, если средства списали без участия владельца карты, сообщает агентство ПРАЙМ.

Для этого нужно, чтобы человек не нарушал правила владения банковской картой, не сообщал никому её данные, не взаимодействовал с мошенниками и никому не доверял право списывать деньги со своего счёта. В этом случае надо действовать следующим образом: заблокировать карту, сообщить о происшествии в банк и лично подать в отделение банка заявление о происшествии.

Ещё одно важные условие для требования возврата денег — сообщить банку о подозрительной операции со своим счётом необходимо не позднее следующего дня после происшествия. Только в этом случае можно требовать возврата украденной суммы. Но если банк не уведомил владельца карта о совершённой операции звонком, СМС или электронным письмом, то срок давности возврата в этом случае установленным считаться не будет.

В заявлении банку нужно обязательно указать, что операция по счёту была совершена не владельцем карты, он не давал никому подобных распоряжений, не согласен с операцией и требует возврата денег. После этого нужно обратиться с заявлением о хищении денежных средств в полицию, так как это является уголовным преступлением. Здесь надо будет указать конкретный размер нанесённого ущерба, указав, что он является крупным и значительным для владельца карты.

Заявления и в банк, и в полицию подаются в двух экземплярах. Копию заявления в полицию с отметкой о его принятии имеет смыл занести в банк.

На проведение внутреннего расследования о краже денег со счёта клиента у банка есть 30 календарных дней. И вдвое больше, если окажется, что преступники действовали из-за рубежа. Конечно, к такому расследованию будет подключена и платёжная система, от которой была выпущена карта, — добавил эксперт.

Если выяснится, что владелец не имел никакого отношения к списанию средств, то банк обязан вернуть ему деньги. В случае, если этого не происходит, надо обратиться в банк с мотивированным заявлением, а после подать в суд.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин раскрыл способы мошенников определить баланс карты жертвы. По его словам, большая часть конфиденциальных банковских данных компрометируется за счёт новых удобных сервисов.