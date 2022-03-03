Юрист рассказал, как рефинансировать ипотечный кредит

В связи с непростой экономической ситуацией у многих россиян возникает вопрос, как можно переоформить ипотечный кредит под более низкую процентную ставку. О том, как провести рефинансирование, рассказал NEWS.ru представитель альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков.

По его словам, процедура рефинансирования может стать выгодной для заёмщика, если соблюдено несколько условий. В частности, ставка по кредиту должна быть ниже действующей как минимум на 1%. При этом должны отсутствовать или быть ниже текущих дополнительные платежи или комиссии по ипотеке, например, страховые взносы.

Алгоритм проведения рефинансирования следующий: узнайте, наложен ли мораторий в вашем банке на досрочное расторжение ипотечного договора. Соберите необходимые документы, соответствующие требованиям банка. Подайте заявление с просьбой о перекредитовании. Дождитесь решения банка. Подпишите новый кредитный договор. Пройдите процедуру перезалога недвижимости. Застрахуйте объект залога, — сообщил Песков.

Желательно, чтобы у заёмщика была возможность перевести ипотеку в свой зарплатный банк и хватило свободного времени на проведение самой процедуры рефинансирования.

По его словам, в конечном итоге банк погасит остаток долга в другом банке безналичным переводом.

Сбербанк с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё на 7,3 процентных пункта, до 18,6%. Это стало ответом на повышение ключевой ставки Банком России до 20%.