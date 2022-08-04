Юрист рассказал, как получить компенсацию за сгоревший на складе Ozon товар Юрист Капштык посоветовал обращаться в суд для компенсации из-за пожара на складе Ozon

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

На складе маркетплейса Ozon в Подмосковье произошел крупный пожар, если товар человека сгорел в результате инцидента, то он имеет полное право предъявить компании претензию и потребовать возмещения убытков, рассказал юрист Юрий Капштык в комментарии для «Слово и Дело». При этом если фирма отказывается возмещать убытки, то россиянам следует подавать в суд на Ozon, заверил правозащитник.

Если товар не доставлен по причине пожара, то однозначно необходимо писать им претензию, что по вине компании произошла утрата материальных ценностей. Они должны будут дать официальный ответ и объяснения, по какой причине, что произошло и как они готовы возмещать убытки. В случае если они отказываются произвести денежную компенсацию или какой-либо иной вид возмещения убытков, придется подавать в суд, прикладывать документы о количестве, стоимости и фактах перемещения товаров, — уточнил Капштык.

При этом он отметил, что на возмещение ущерба также повлияет и причина возгорания, соответствующее расследование проведет МЧС и пожарные службы. На данный момент известно, что именно поджог с наибольшей долей вероятности привел к пожару на складе в Истре, напомнил Капштык.

Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд.

Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около одной тысячи человек. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна.

По мнению главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, пожар на складе произошёл из-за несоблюдения техники безопасности. В качестве другой версии рассматривается поджог.