https://static.news.ru/photo/f8307f14-6c9a-11ea-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировая пандемия коронавируса не является основанием прекратить выполнять свои обязательства перед кредитными организациями, но, в некоторых случаях можно получить отсрочку по выплатам, рассказала юрист Екатерина Духина.

Так как ситуация с распространением нового вида заболевания является форс-мажорной, мэр Москвы подписал указ о признании последствий COVID-19 чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством, передаёт радио Sputnik.

Как пояснила юрист, согласно закону от 2019 года «Об ипотечных каникулах», заёмщик может получить отсрочку по платежам сроком на полгода, если сможет доказать банку, что пандемия повредила его финансовому положению.

Как писал NEWS.ru ранее, в России приостанавливаются выездные проверки и проверки онлайн-касс. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Отмечается, что контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства также приостановят.