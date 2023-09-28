Юрист объяснил, почему в России выросла экономическая преступность Юрист Хаминский назвал пандемию причиной роста числа экономических преступлений

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На рост числа уголовных дел по экономическим статьям в отношении российских предпринимателей во многом оказали влияние пандемия коронавируса и санкции Запада, предположил в беседе с журналом «Компания» юрист Александр Хаминский. По его мнению, в этих условиях бизнесу зачастую приходится идти на различные уловки, которые иногда сопряжены с нарушением закона.

На экономику в целом сначала повлияла пандемия коронавируса, затем западные санкции. Чтобы выжить в таких условиях, предпринимателям приходится идти на различного рода уловки и ухищрения, которые зачастую приводят к нарушению норм уголовного законодательства, — заявил эксперт.

Также, по его мнению, на ситуацию повлияло развитие фриланса и аутсорсинга, а также распространение практики оплаты товаров и услуг путем перевода с карты на карту физических лиц. Как считает Хаминский, это привело к размытию у некоторых предпринимателей и граждан разницы между понятиями «заработать» и «присвоить».

Юрист также рассказал, что иногда коммерсанты искаженно трактуют слова президента России о защите бизнеса, воспринимая их как сигнал ко вседозволенности. Специалист напомнил, что целями введенного моратория на проверки бизнеса являются воспитание ответственности и стимулирование экономической активности, однако не все соблюдают обязательные требования в надежде, что проверяющие органы не обратят внимания на нарушения.

Как добавил в беседе с изданием адвокат Максим Маценко, в связи с этим в сфере бизнеса распространены преступления налоговой направленности.

Любой предприниматель стремится минимизировать свое налоговое бремя и получить как можно больше прибыли. Однако нередко налоговая оптимизация, используемая предпринимателем, выходит за рамки правомерности, превращаясь в способ уклонения от уплаты налогов, — пояснил специалист.

Согласно данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2023 года следователями было заведено более 352 тысяч дел о преступлениях экономической направленности. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 15%, указывает издание.

Ранее Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Лерчек (Валерию Чекалину) на 124 млн рублей за уклонение от уплаты налогов. Суд начислил максимально возможную сумму — 40% от общей задолженности.