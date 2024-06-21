Юрист объяснил, как налоговые изменения скажутся на региональных бюджетах Юрист Хаминский: льготы по НДФЛ могут привести к дефициту региональных бюджетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Льготы по НДФЛ могут привести к дефициту региональных бюджетов, считает налоговый юрист руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что для местных бюджетов данный налог является одним из источников пополнения.

С одной стороны, введение налогового кешбэка для малообеспеченных слоев населения будет способствовать увеличению доходов граждан. Однако, с другой стороны, региональные и местные бюджеты будут лишены части доходов, что в перспективе может сказаться на ухудшении развития регионов, — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что регионам придется самостоятельно увеличивать поступления в бюджет за счет повышения ставки налога на имущество. Также, по словам эксперта, муниципальные образования тем временем могут повысить ставки по налогу на землю.

Однако большая часть дополнительно привлеченных средств будет направлена на выплату «налогового кешбэка» для малообеспеченных слоев населения. Президент РФ [Владимир Путин] подчеркнул, что налоговая система призвана сокращать неравенство, как в обществе, так и в социально-экономическом развитии субъектов РФ, — добавил юрист.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России намерена отказаться от основной части деклараций по НДФЛ — это коснется документов по реализации недвижимого имущества и транспортных средств. Там планируют ввести бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога.