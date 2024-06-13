Юрист объяснил, как санкции против МосБиржи повлияют на покупку валюты Юрист Хаминский: санкции против МосБиржи серьезно не повлияют на покупку валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против Московской Биржи не смогут серьезно повлиять на покупку валюты, уверен руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области налоговый юрист Александр Хаминский. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что финансовые институты успели адаптироваться к ограничениям.

Достаточно плавное введение санкций, начиная с весны 2022 года, позволило финансовым институтам успешно адаптироваться к санкциям, поэтому введение санкций против Московской Биржи было в целом ожидаемым. Соответственно, пути обходов были подготовлены уже заранее, — пояснил Хаминский.

Как уточнил эксперт, после того как МосБиржа подпала под санкции США, некоторые обменные пункты действительно попытались резко поднять стоимость продаваемой валюты. Но, по его словам, курс иностранных валют достаточно быстро возвращается к привычным показателям. Он добавил, что за рубежом граждане России могут использовать карты UnionPay, Газпромбанка или открытые в странах ближнего зарубежья.

Стоит иметь в виду, что сейчас для безналичных платежей [за рубежом] используются либо карты UnionPay, Газпромбанка, либо банковские карты, открытые в странах ближнего зарубежья. При этом лимит вывоза наличной валюты для граждан составляет $10 тысяч, и вполне разумным в существующих условиях было бы поднять этот лимит, — заключил Хаминский.

Министерство финансов США ранее ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение специальной военной операции. В санкционный список вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат, Московская Биржа и другие предприятия.