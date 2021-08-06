Юрист назвал способ законно вытащить деньги из финансовых пирамид

Любая финансовая пирамида имеет свой срок существования, и рано или поздно мошенническое предприятие «схлопывается». При этом забрать вложенные туда средства, когда пирамида ещё старается производить впечатление благонадёжной, довольно несложно, но практически невозможно на более поздних этапах. Последний факт объясняется тем, что деньги вкладчиков, как правило, уже выведены. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал адвокат Владислав Кочерин.

По словам Кочерина, единственный вариант, способный каким-то образом удовлетворить обманутого вкладчика, это возбуждение уголовного дела в отношении виновников по подозрению в создании мошеннической схемы с дальнейшим привлечением к уголовной ответственности, а также обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть.

Поэтому лучший способ обойти стороной риски — не связываться с финансовыми пирамидами

Кочерин посоветовал держаться в стороне и от предложений, обещающих завышенные проценты прибыли, 30% в месяц — это уже повод насторожиться.