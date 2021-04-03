Юрист назвал случаи, когда человеку могут заблокировать банковский счёт

https://static.news.ru/photo/c4817fa6-ae94-11ea-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человеку могут заблокировать его банковский счёт, если соответствующие алгоритмы, внедрённые банком в связи с требованиями регуляторов, найдут подозрительные транзакции. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

В интервью агентству ПРАЙМ Петропольский пояснил , что подозрительными чаще всего считаются переводы от юридических лиц, совершённые из-за рубежа, а также из источников, не стандартных для физического лица.

Кроме того, алгоритмам могут не понравиться схожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд, а также очень частое снятие в банкоматах наличных средств.

При этом счёт человека не просто заблокируют, но и потребуют затем объяснений, если производится перевод крупной суммы от гражданин с низким доходом.

Ранее Центробанк назвал, как выявить подозрительный платёж. Об этом писал NEWS.ru.