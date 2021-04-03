Юрист назвал случаи, когда человеку могут заблокировать банковский счёт

Человеку могут заблокировать его банковский счёт, если соответствующие алгоритмы, внедрённые банком в связи с требованиями регуляторов, найдут подозрительные транзакции. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
В интервью агентству ПРАЙМ Петропольский
Кроме того, алгоритмам могут не понравиться схожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд, а также очень частое снятие в банкоматах наличных средств.
При этом счёт человека не просто заблокируют, но и потребуют затем объяснений, если производится перевод крупной суммы от гражданин с низким доходом.
Ранее Центробанк назвал, как выявить подозрительный платёж. Об этом писал NEWS.ru.