Юбилей независимости Украины связали с экономическим крахом

Модель строительства украинского государства на создании идеологии об отдалении от России привела к тому, что страна на пороге празднования 30-летия независимости находится на грани экономического коллапса. Такое мнение высказал ТАСС директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Оценивая историю украинской государственности за 30 лет независимости, политолог одним из главных её итогов назвал отсутствие единства страны и консенсуса в обществе по принципиальным вопросам. По его словам, политику отдаления от России в соседней стране не поддерживают больше половина населения.

В свою очередь, потеря Крыма и военный конфликт на Донбассе привёл ко всё более более агрессивным настроениям среди украинских политиков по поводу взаимоотношений с Россией. В частности, эксперт заявил, что в настоящее время экономические неудачи Украины объясняют враждой с РФ.

В качестве примера политолог указал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о закрытии трёх украинских оппозиционных телеканалов в связи с тем, что ресурсы настроены в нейтральном ключе по отношению к РФ.

В свою очередь, блокировку популярного украинского сайта Страна.ua эксперт назвал вопиющим событием. По его мнению, он был закрыт из-за разногласий в политических взглядах на РФ со стороны украинских властей и редакционных руководителей онлайн-ресурса.

Ранее руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв допустил возможность распада Украины после 30 лет независимости. По его словам, Украина осталась единственной постсоветской республикой, которой так и не удалось выйти на тот уровень ВВП, который у неё был в 1991 году.