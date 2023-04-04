Юань стал самой торгуемой валютой в России Bloomberg: юань в феврале—марте обошел доллар по месячному объему торгов на МосБирже

Китайский юань два месяца подряд был стал самой торгуемой валютой на МосБирже; переход произошел после новых западных санкций против российских банков, сообщает Bloomberg. Агентство, проанализировав ежедневные отчеты о транзакциях на Московской бирже, пишет, что впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной.

Bloomberg пишет, что до нaчала военных действий объем торгов юанем на российском рынке «был ничтожным». Его рост по отношению к сделкам с долларом произошел после нoвых санкций, затронувших банки, которые сохранили возможность делать транcграничные переводы в долларах и других валютах стран, признанных Моcквой недружественными, пишет агентство.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.