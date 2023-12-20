Японский производитель шин продал завод в России «Коммерсант»: производитель шин Bridgestone продал завод группе S8 Capital

Завод по производству шин в Ульяновске, принадлежавший японской компании Bridgestone продан S8 Capital, сообщает «Коммерсант». Производитель также уступил российской компании дистрибьютора на территории страны.

Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса, — сообщали ранее представители фирмы.

Сообщается, что стоимость российских активов Bridgestone могла составить 7,5–9,8 млрд рублей. В свое время японский производитель инвестировал в производство около 12,5 млрд рублей.

Ранее японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с российского рынка. Она была крупным производителем грузовиков и автобусов. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, а также из-за прекращения поставок деталей и узлов на фоне логистических проблем. Компания передаст акции филиала и сборочный завод российскому автопроизводителю «Соллерс».

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что планы Японии запретить экспортировать в Россию машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра могут лишить граждан РФ полноразмерных праворульных внедорожников. По его словам, в РФ могут перестать поставлять новые джипы и кроссоверы — Nissan X-Trail, Patrol, а также Toyota Land Cruiser.