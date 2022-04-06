Японский экономист рассказал, почему санкции против РФ не эффективны

В санкциях США и Евросоюза против России имеется достаточно лазеек, дающих возможность поддерживать российским государством свою экономическую активность, сообщает JB Press, ссылаясь на эксперта в сфере экономики Кэйити Кая. Экономист отметил, что Россия продолжает заниматься экспортом нефти и газа, при этом получать за это деньги в иностранной валюте. Эксперт подчеркнул, что Россия сама начала давить на Запад, требуя оплачивать поставляемые энергоресурсы рублями.

Российская экономика не пострадала фатально от экономических ограничений, и надо признать, что последствия западных санкций против нее оказались недостаточными, — заявил он.

Он подчеркнул, что замороженные российские активы являются лишь годовой выручкой от экспорта энергоресурсов, добавив, что России при помощи её союзников удалось найти те самые лазейки, благодаря которым стало возможным обойти рестрикции.

Ранее стало известно, что США 7 апреля введут полные блокирующие cанкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Новые ограничения нанесут ущерб возможноcтям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддeржки и финансирования спецоперации на Украине.