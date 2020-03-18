Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.
Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge. В 2018 году, отмечает он, похожая ситуация складывалась в Техасе. Там добыча сланцевой нефти привела к значительным объёмам попутного газа. Для его прокачки не хватало инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.
Сейчас крупнейшие трейдеры считают, что все хранилища и танкеры при сохранении нынешней ситуации могут переполниться уже через полгода.
9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас поводом к колебаниям нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.
По состоянию на 17:54 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 26,49 доллара за баррель, цена на сорт WTI упала до 23,9 доллара за баррель. Это произошло впервые с 11 июня 2002 года, писал NEWS.ru.
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