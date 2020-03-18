https://static.news.ru/photo/f954f8f6-6935-11ea-a23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.

Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge. В 2018 году, отмечает он, похожая ситуация складывалась в Техасе. Там добыча сланцевой нефти привела к значительным объёмам попутного газа. Для его прокачки не хватало инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.

Сейчас крупнейшие трейдеры считают, что все хранилища и танкеры при сохранении нынешней ситуации могут переполниться уже через полгода.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас поводом к колебаниям нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

По состоянию на 17:54 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 26,49 доллара за баррель, цена на сорт WTI упала до 23,9 доллара за баррель. Это произошло впервые с 11 июня 2002 года, писал NEWS.ru.