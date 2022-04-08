Японская Takeda Pharmaceutical приостановила испытания лекарств в России

Крупная японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний лекарств в России. Также компания прекращает новые инвестиции в РФ, пишет Nikkei.

Поставки лекарств в Россию и текущие клинические испытания будут продолжены, так как санкции не распространяются на фармацевтический бизнес. Но действующие ограничения затрудняют логистику и транзакции.

Прекратила набор новых пациентов в России и на Украине для клинических испытаний препаратов ещё одна японская фармацевтическая компания — Astellas Pharma.

В 2019 году Россия занимала 11-е место в мире по числу проведённых с 2000 по 2018 год международных клинических испытаний. Об этом говорится в докладе японского Института исследований фармацевтической промышленности. Япония же была на 28 месте. Эксперты полагают, что прекращение тестирования лекарств в России может привести к задержкам разработки новых препаратов.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что риск дефицита лекарств в России есть, он вызван падением рубля и сложностями с логистикой. Кроме того, россияне будут закупаться препаратами — зачастую ненужными — из-за паники, считает он.