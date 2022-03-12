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Японская Ricoh сообщила о приостановке деятельности в РФ

05:03, 14 марта 2022
Японская Ricoh сообщила о приостановке деятельности в РФ Фото: ricoh.co.jp
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Японский производитель принтеров и фотоаппаратов Ricoh сообщил о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

В свете сложившихся обстоятельств <...> Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах; [объявляется] временная приостановка поставок всех устройств в Россию, — сказано в сообщении.

Представительство компании отмечает, что будет оказывать поддержку пострадавшим через Красный Крест.

Накануне японская компания Hitachi заявила, что временно приостанавливает свою деятельность в России. Исключение составит только техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.

Ранее японское правительство опубликовало перечень продукции, экспорт которой будет приостановлен в Россию в связи с ситуацией на Украине. Всего в списке 57 позиций, 31 — товары общего назначения, 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение.

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