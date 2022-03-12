Японская Ricoh сообщила о приостановке деятельности в РФ
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:03, 14 марта 2022
Фото: ricoh.co.jp
Читайте нас в Google Новости
Японский производитель принтеров и фотоаппаратов Ricoh сообщил о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
В свете сложившихся обстоятельств <...> Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах; [объявляется] временная приостановка поставок всех устройств в Россию, — сказано в сообщении.
Представительство компании отмечает, что будет оказывать поддержку пострадавшим через Красный Крест.
Накануне японская компания Hitachi заявила, что временно приостанавливает свою деятельность в России. Исключение составит только техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.
Ранее японское правительство опубликовало перечень продукции, экспорт которой будет приостановлен в Россию в связи с ситуацией на Украине. Всего в списке 57 позиций, 31 — товары общего назначения, 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение.