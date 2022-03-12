Японская Ricoh сообщила о приостановке деятельности в РФ

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Российский экспорт включает ряд товаров, жизненно необходимых Западу, заявила исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Мария Максакова. Негативными последствиями грозит отказ от металлов и удобрений из РФ, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах...