Японская компания Hino Motors отказалась от строительства завода в России NHK: Японская компания Hino Motors отказалась от строительства завода в России

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Японский производитель автобусов и грузовой техники Hino Motors отказался от строительства завода в России. Ранее предприятие планировалось возвести в подмосковных Химках. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным СМИ, автопроизводитель отказался от планов по строительству предприятия из-за задержек в графике строительства и налоговых проблем. При этом со спецоперацией на Украине решение напрямую не связано, отмечает NHK.

Разрешение на строительство завода по сборке грузовиков в подмосковных Химках японская компания получила в 2018 году. На следующий год прошла церемония начала строительства предприятия. Предполагалось, что суммарный объем инвестиций в проект составит порядка 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что компания Shell отказалась выполнять указ президента РФ от 30 июня 2022 года о реорганизации проекта, в рамках которого Москва сменила компанию-оператора «Сахалина-2». Вместо зарегистрированной на Багамских островах структуры была создана новая российская организация. Москва дала акционерам проекта месяц, чтобы согласиться с условиями РФ и подтвердить свое участие. Shell из проекта ушла ни с чем.