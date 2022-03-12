Япония заявила об актуальности бюджета с расходами на сотрудничество с РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство не планирует пересмотреть бюджет на 2022 финансовый год, который начинается 1 апреля, где предусмотрены расходы на развитие экономического сотрудничества с Россией. Об этом премьер сообщил, отвечая на вопросы оппозиции в парламенте, пишет ТАСС.

В настоящее время мы не планируем пересматривать бюджет, — сказал Кисида.

Поводом для заявления стала критика со стороны парламентариев на решение правительства сохранить в бюджете статьи, связанные с расширением экономического взаимодействия с Москвой. Активизация этого направления началась ещё при предыдущем премьере Синдзо Абэ. В этом свете оппозиция заявила, что укрепление связей с Россией на фоне событий на Украине невозможно и способно вызвать непонимание со стороны западных партнёров страны.

В то же время генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что власти на неопределённый срок откладывают проекты в области экономического сотрудничества с РФ.

Основой экономического сотрудничества Токио и Москвы в последнее время стал план, предложенный Абэ в мае 2016 года. Он подразумевает укрепление отношений в сфере энергетики, малого и среднего бизнеса в части индустриализации Дальнего Востока, а также расширение экспортной базы.

Ранее японские корпорации Mitsui и Mitsubishi заявили о продолжении своего участия в российском проекте «Сахалин-2», акционерами которого они являются.