Япония в июле нарастила импорт зерновых из России на 5680%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония по итогам июля 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики министерства финансов Японии. Рост показателя составил 5679,4%.

При этом импорт рыбы уменьшился на 35,5%, импорт овощей просел на 30%. Поставки российского сжиженного газа сократились в июле на 53,6%, импорт угля — на 72,9%, цветных металлов — 69,5%. Кроме этого, снизилась на 93% и закупка руды цветных металлов, а продукции из железа и стали — на 52,2%.

Экспорт транспортных средств в Россию увеличился на 84%, однако поставки японских запчастей упали на 44,4%. На 1123% вырос и экспорт медицинских изделий. В целом объем поставок из Японии в Россию в июле текущего года стал больше на 25% до $347,85 миллиона.

Ранее аналитики «Яков и партнеры» заявили, что у России есть потенциал и возможности, чтобы к 2030 году начать экспортировать технологии в сферах новой энергетики, включая комплектующие, аккумуляторы для электромобилей и СПГ-технологии для транспорта. В ближайшей перспективе для легкового транспорта могут начать использование литий-ионных аккумуляторов, а также применение твердооксидных топливных элементов на природном газе для генерации электроэнергии.