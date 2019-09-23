Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил журналистам, что переговоры по заключению торгового соглашения с американской стороной полностью завершены.
Предполагается, что об их итогах официально объявят премьер-министр страны восходящего солнца Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп — на 24 сентября у них назначена встреча «на полях» сессии Генассамблеи ООН, передаёт
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем идут очень хорошо.