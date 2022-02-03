Япония и Азербайджан заявили о намерении поставлять газ в Европу

Правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, которого цитирует агентство Kyodo. Также о намерении увеличить поставки газа в Европу заявили власти Азербайджана.

Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести свой вклад в международное сообщество, — заявил японский министр Хагиуда.

Таким образом он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Япония является крупнейшим в мире импортёром сжиженного природного газа, однако экспортом его не занимается.

Кроме того, дополнительные поставки топлива в ЕС пообещал Азербайджан, который уже транспортирует газ в Европу по трубопроводам «Южного газового коридора». Пропускная способность последнего из этих трубопроводов составляет 10 млрд кубометров в год. Для дополнительных поставок топлива планируется вывести на полную мощность Трансадриатический газопровод, поставляющий газ в Европу через Турцию. Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, отметивший, что в 2022 году Баку нарастит экспорт газа в Италию до 7,4 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что США и ЕС начали обсуждать с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей возможность поставок природного газа в Европу в случае эскалации конфликта на Украине. Евросоюз также обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит транзит газа в Европу. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС рассматривает любые варианты сотрудничества по газу.