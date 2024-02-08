Yandex N.V. запретили создавать аналогичные «Яндексу» сервисы Yandex N.V. запретили в течение пяти лет создавать аналогичные «Яндексу» сервисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нидерландская компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не сможет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам «Яндекса», в течение пяти лет по всему миру, пишет ТАСС со ссылкой на документы по реструктуризации бизнеса. Согласно им, «Яндекс» сможет развивать свои сервисы без каких-либо ограничений.

По соглашению о неконкуренции, нидерландской Yandex N.V. запрещено создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам «Яндекса». Запрет будет действовать в течение пяти лет во всем мире, — отмечается в соглашении.

Исключением для Yandex N.V. будут зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen. Их можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии.

О сделке по продаже российского бизнеса «Яндекса» стало известно в начале февраля, ее сумма составила 475 млрд рублей. В рамках сделки учитывается дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что для России важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в стране. При этом коммерческие сделки, такие как разделение активов «Яндекса», не требуют согласования с администрацией президента РФ, а решаются в рамках корпоративных договоренностей, отметил он.

Ранее компания Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса. Согласно опубликованной ранее информации, цена сделки должна была составить 23,8 млрд рублей. Новый глава Qiwi plc Алексей Мащенков сменил на посту руководителя компании Андрея Протопопова, который после регистрации сделки по продаже российских активов покинул совет директоров и пост главы исполнительного директора.