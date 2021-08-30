«Яндекс» выкупит доли Uber в своих сервисах за $1 млрд

Компания «Яндекс» решила полностью выкупить доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», в бизнесе беспилотников, а также увеличить долю в группе компаний «Яндекс.Такси». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сумма сделки составит $1 млрд. Она одобрена советами директоров обеих компаний и должна быть закрыта до конца текущего года.

Рассчитывается ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счёт более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов, — говорится в сообщении.

«Яндекс» выкупит у Uber 4,5% акций, после чего доля увеличится до 71%. Кроме того, по данным компании, у неё около 170 беспилотных автомобилей. В компании видят большой потенциал роста этого сегмента в долгосрочной перспективе, в том числе в международном масштабе.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» повышает цены на такси с 25 августа, повышение коснётся тарифа «Эконом» и некоторых других. Водители предупреждены о новых условиях перевозки пассажиров.