«Яндекс» выделил каршеринг в отдельную компанию

https://static.news.ru/photo/7bd60ae0-7e62-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

ООО «Яндекс» выделило каршеринговый сервис в отдельную компанию. Так, 3 апреля, согласно данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано ООО «Яндекс.Каршеринг». Гендиректором фирмы назначен Антон Рязанов.

Российская компания «Яндекс» запустила свой сервис аренды машин под брендом «Яндекс.Драйв» с 21 февраля 2018 года. Из-за пандемии коронавируса в Москве с 13 по 19 апреля запрещена работа всего каршеринга.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Яндекс» с 16 марта перевела своих сотрудников на удалённый режим работы.