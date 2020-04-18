«Яндекс.Такси» просит о предоставлении лизинговых каникул

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«Яндекс.Такси» просит депутата Госдумы Александра Васильева ходатайствовать перед Центробанком о разработке механизма лизинговых каникул для партнеров сервиса.

Отмечается, что обращение появилось после запроса депутата о мерах поддержки таксомоторной отрасли со стороны государства.

Мы хотели бы..., а также ходатайствовать перед Центральным банком РФ как регулятором отрасли лизинга и банковской отрасли о скорейшей разработке механизма кредитных и лизинговых каникул, — цитирует сообщение агрегатора ТАСС.

В частности, речь идет об отсрочке или временном снижении платежей, а также об отмене штрафов за просроченные выплаты. Помимо этого, компания просит депутата оказать содействие в поиске поставщиков для покупки товаров, которые необходимы для снижения риска распространения Covid-19.

Указывается, что то медицинские маски (500 тысяч штук в месяц, исходя из цены не более 20 рублей за штуку), медицинские перчатки (500 тысяч пар в месяц, исходя из цены не более пяти рублей за пару) и респираторы FFFP2 (500 тысяч штук в месяц). В марте «Яндекс.Такси» закупил этих средств на 100 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, столичных таксистов, которые будут возить пассажиров без проверки пропуска и без установленного маршрута, отключат от агрегаторов сервисов такси.