«Яндекс» покупает банк у бывшего предправления «Связного»

https://static.news.ru/photo/9318e214-a8db-11eb-b847-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» согласовал покупку банка «Акрополь», принадлежащего бывшему председателю правления Связного Банка и Бинбанка Евгению Давыдовичу. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как уточняется , сделка обойдётся в 1,1 млрд рублей, из которых 75 млн рублей составляет премия к капиталу за покупку.

В результате «Яндекс» станет владельцем банковской и универсальной лицензий финансовой организации, что позволит компании развить финансовые сервисы и запустить новые продукты для пользователей и партнёров.

Отмечается, что свыше 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Сделку завершат после согласования с регулятором, соответствующее ходатайство Центральному банку уже подано.

Ранее стало известно, что в 2021 году «Яндекс» намерен активно развивать финтех-направление. По словам управляющего директора компании Тиграна Худавердяна, «Яндекс» совершит прорыв в онлайн-торговле, для чего организации необходим собственный финансовый сервис.