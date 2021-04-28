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«Яндекс» покупает банк у бывшего предправления «Связного»

13:48, 29 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» согласовал покупку банка «Акрополь», принадлежащего бывшему председателю правления Связного Банка и Бинбанка Евгению Давыдовичу. Об этом говорится на официальном сайте компании. 

Как уточняется, сделка обойдётся в 1,1 млрд рублей, из которых 75 млн рублей составляет премия к капиталу за покупку. 

В результате «Яндекс» станет владельцем банковской и универсальной лицензий финансовой организации, что позволит компании развить финансовые сервисы и запустить новые продукты для пользователей и партнёров. 

Отмечается, что свыше 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Сделку завершат после согласования с регулятором, соответствующее ходатайство Центральному банку уже подано.

Ранее стало известно, что в 2021 году «Яндекс» намерен активно развивать финтех-направление. По словам управляющего директора компании Тиграна Худавердяна, «Яндекс» совершит прорыв в онлайн-торговле, для чего организации необходим собственный финансовый сервис.

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