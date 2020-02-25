https://static.news.ru/photo/f2561e3c-5813-11ea-b880-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Компания «Яндекс» разместила конвертируемые облигации на сумму $1,25 млрд сроком до 2025 года. Погасить их можно тремя способами: деньгами, акциями «Яндекса» или и тем, и другим.

Облигации будут конвертироваться в акции класса А, начальная стоимость конвертации — с премией 47,5% к цене торгов на бирже США Nasdag в день размещения. Ставка купона — о,75% годовых, сообщает ТАСС.

Проценты будут выплачиваться два раза в год — 3 марта и 3 сентября. Уточняется, что «Яндекс» сам может погасить облигации до 3 марта 2025 года при условии, что с 18 марта 2023 года цена акций компании превысит цену конвертации на 130%, либо в случае конвертации или выкупа 85% от выпущенных облигаций.

Компания не указывает, куда пойдут вырученные от облигаций деньги. Но отмечает, что это могут быть корпоративные цели, стратегические инвестиции, обратный выкуп акций. На сегодня у «Яндекса» нет соглашений о сделках или стратегических инвестициях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что студенты назвали компании, где им больше всего хотелось бы работать. Первую строчку рейтинга занимает «Яндекс», где изъявили желание трудиться после вуза 23% опрошенных.