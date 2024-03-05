«Яндекс» продадут России по сниженной цене «Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса», но сумма сделки снизилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила покупку «Яндекса» у нидерландской компании Yandex N.V., сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом обсуждения сделки. При этом отмечается, что сумма сделки снизилась на 17,7 млрд рублей.

Таким образом группа российских инвесторов может заполучить 96,3% акций МКАО «Яндекс». При этом отмечается, что 3,7% уже принадлежат российскому «Яндексу». Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявил, что тот не принимал участия в заседании комиссии.

5 февраля Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. В рамках сделки учитывается дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». В консорциуме еще четыре пайщика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что встреча главы государства Владимира Путина с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным в 2022 году была определяющей для решения по разделу «Яндекса». Представитель Кремля объяснил это тем, что не раскрывает «внутреннюю кухню».