«Яндекс» приостановит часть инвестиций в России и за рубежом

«Яндекс» приостанавливает часть инвестиций внутри России и за её пределами, однако продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в РФ, включая поисковые технологии, транспортные и стриминговые сервисы, а также облачные технологии. Компания также продолжит выполнять все обязательства перед партнёрами и сохранит анонсированные программы поддержки, сообщает РИА Новости.

Любой продолжительный экономический спад в России <...> может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности, — поясняется в отчёте компании.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что «Яндекс.Драйв» может лишиться 35% автопарка. По информации издания, у компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам. Из-за истекающих контрактов «Яндекс.Драйв» якобы вынужден сокращать число машин, а основной лизинговый партнёр компании Major отказывается в кризис перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи машин или же предлагает неподходящие для «Яндекса» условия.

В самой компании заявили, что эти сведения не соответствуют действительности, а сам сервис наблюдает за ситуацией, которая может измениться в случае снижения ставки лизинговых компаний или появления нового поставщика автомобилей.