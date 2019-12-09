https://static.news.ru/photo/a2a2249a-1a5f-11ea-9a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стало известно о планах «Яндекса» арендовать несколько тысяч квадратных метров под свой новый офис в башне «Око» делового центра «Москва-Сити». Цена составит 1,3--1,5 млрд рублей в год.

Изначально компания хотела арендовать у Capital Group 14 тыс. кв. м. Теперь речь идёт обо всех свободных площадях как в самом комплексе, так и в коворкинге BusinessClub, который должен открыться в январе 2020 года. Сейчас в «Око» свободно от 35 тыс. до 40 тыс. кв. м, пишут «Ведомости», плюс 4,5 тыс кв. м — площадь коворкинга. Получается, что «Яндекс» может арендовать до 44,5 тыс. кв. м. Если стороны придут к соглашению, то это будет одна из самых крупных сделок на рынке офисной недвижимости за последние годы, отмечает издание.

Подтверждения готовящейся сделке нет. В Capital Group от комментариев отказались, а в «Яндексе» лишь отметили, что компания растёт и развивается и поэтому «постоянно рассматривает различные варианты для расширения».

22 ноября в «Москва-Сити» был сдан в эксплуатацию 79-этажный административно-деловой комплекс. Высотка расположена на Краснопресненской набережной и входит в комплекс Neva Towers, состоящий из двух башен высотой 68 и 79 этажей. Площадь комплекса составляет почти 360 тысяч кв. м, высота — 345 м. Две башни объединены четырёхэтажным стилобатом и четырёхэтажной подземной частью, рассказали в ведомстве .

В новом небоскрёбе разместятся офисы и апартаменты. Возведение второй башни планируется закончить в декабре 2020 года, писал NEWS.ru.