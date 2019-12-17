https://static.news.ru/photo/79d5c6c4-20c3-11ea-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оборот интернет-площадки «Яндекс.Маркет», на которой представлено 25 тысяч магазинов, вырос в 2019 году на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 200 млрд рублей.

В этом году оборот товаров, проданных через нас магазинами, достиг 200 млрд рублей, — цитирует ТАСС руководителя сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяну Умряеву.

В 2019-м спрос на приборы по уходу за лицом вырос в 5,5 раза, на компрессионный трикотаж — в четыре раза, на комплектующие для компьютеров, а также на косметику, парфюмерию и книги — в три раза.

Ранее NEWS.ru писал, что «Яндекс.Маркет» запустил бета-версию сервиса bringly.ru, с помощью которого пользователи могут заказывать товары из зарубежных интернет-магазинов, в том числе из Турции, Китая, Южной Кореи, Великобритании и Германии. По данным компании, сервис работает по модели маркетплейса. Продавцы публикуют на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент. Всего покупателям доступны более 4 млн товаров, среди которых одежда, косметика и электроника.