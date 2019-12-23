https://static.news.ru/photo/91680946-2613-11ea-8362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/GlobalLookPress

Компания «Яндекс» запустила совместный проект с Объединённым кредитным бюро (ОКБ) «Интернет-скоринг бюро», с помощью которого будет оцениваться платёжеспособность заёмщиков для банков. Об этом сообщил РБК.

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, — поясняет РБК.

«Яндекс» передаёт уже готовую оценку на основе проанализированных данных. Оценка «носит только рекомендательный характер», подчеркнули в «Яндексе». Причём компания никак не сможет воспользоваться данными анализируемого человека, «Яндекс» получает лишь телефон и электронную почту, на основе которых проводит исследование.

Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передаёт «Яндексу» в хешированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчёркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передаёт данные клиентов кому-либо, — отметило издание.