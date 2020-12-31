https://static.news.ru/photo/d773c208-4c47-11eb-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Якобы контролируемый армией кубинский банк BFI попал под санкции США, заявил глава Госдепа Майк Помпео. По его словам, финансовая организации находится под властью Вооружённых сил Острова свободы.

Руководитель ведомства считает, что местные кредитная организация получает выгоду, извлекая прибыль из экономических операция за счёт населения.

Кубинская армия использует ключевую роль BFI в обменах валют, чтобы предоставить ВС и государственным компаниям преимущество в праве доступа, обеспечения выгодными обменными курсами и финансировании контролируемых государством проектов, обогащающих режим, — говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа.

Политик отметил, что банк «способствует репрессиям в отношении народа Кубы и финансирует вмешательство Кубы в дела Венесуэлы». Теперь гражданам США запрещено заниматься финансовыми операциями с BFI. Белый дом разорвал дипломатические отношения с Гаваной в 1961 году после национализации американской собственностью властями Острова свободы.

Позже Вашингтон ввёл в отношении страны торгово-экономическое эмбарго. В декабре 2014-го Барак Обама, возглавлявший тогда США, признался, что подобные меры против Кубы не работают, и объявил о начале нормализации двусторонних отношений и смягчении санкций.

Сближение приостановилось после прихода к власти нынешнего руководителя Белого дома Дональда Трампа в январе 2017. Лидер ужесточил правила поездок соотечественников в республику, запретил вести бизнес с предприятиями, контролируемыми армией Кубы. Избранный президент США Джозеф Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.

Как ранее писал NEWS.ru, дипломат из Северной Кореи заявил, что Пхеньян хочет хороших отношений с Соединёнными Штатами Америки, считают журналисты из США, ссылаясь на свои источники. По предварительным данным, в декабре 2020 года член Европейского парламента Лукас Манл провёл неформальную видеоконференцию с послом КНДР в ФРГ.

В ходе часовой беседы дипломатов представитель азиатской страны заявил о желании выстроить крепкие отношения с Белыми домом, но при условии — Вашингтон откажется от враждебной линии в отношении «режима Ким Чен Ына».