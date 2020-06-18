Якобашвили упрекнул мир в сверхпанике из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd448f56-b160-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Давид Якобашвили Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Масштабных ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией можно было и не вводить, но ни одно правительство в мире своей ошибки не признает. Такого мнения придерживается бизнесмен и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили.

В каких-то случаях это была сверхпаника. Можно было и не делать таких вещей и не так всё ограничивать. Но ни в одном правительстве в мире никто не признает ошибки — все будут говорить, что были правы, — рассказал РБК бизнесмен.

Он признал, что заразиться коронавирусом может любой, но из-за обычного гриппа или многих других болезней, убивающих куда больше людей, никто паники не поднимает. Якобашвили подчеркнул, что во многих странах с ограничениями переборщили.

По мнению предпринимателя, ситуация могла бы оказаться и хуже, если бы не действия властей Соединённых Штатов, показавших другим пример поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии и введённых для борьбы с инфекцией ограничений. Якобашвили поблагодарил Трампа за действия, которые не привели к обвалу мировых рынков.

Вместе с тем он выразил уверенность, что после окончания пандемии мир станет абсолютно другим. Изменения будут огромными — поменяются и поведение людей, и их настроения, и экономика. В более отдалённой перспективе экономику, по словам Якобашвили, ждут и другие перемены, в том числе закат нефтяной отрасли.

Из-за стремительного распространения в мире коронавирусной инфекции, очагом которой стал в конце 2019 года китайский город Ухань, большинство стран ввели жесткие ограничения. Были отменены многие массовые мероприятия, остановили работу предприятия и объекты соцкультбыта. В результате они понесли убытки. Власти практически всех государств обязали людей самоизолироваться и дома и не выходить на улицу без необходимости.

В США экономисты предрекли стране максимальный спад в истории и рекордный уровень безработицы за всё время после окончания Великой депрессии. Согласно прогнозу 69 экономистов, ВВП США в апреле—июне упадёт на 25% в годовом выражении после менее глубокого сокращения в первом квартале, а уровень безработицы вырастет до 12,6% — максимума с 1940-х годов.

Падение ВВП, вероятнее всего, будет расценено Национальным бюро экономических исследований Штатов как первая рецессия с 2007–2009 годов. Во втором полугодии, как ожидается, начнётся возобновление постепенного экономического роста. Федеральная резервная система, по прогнозам, будет удерживать процентные ставки около нуля до первой половины 2022 года, писал NEWS.ru.