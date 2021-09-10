Xiaomi опровергла слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
10:32, 12 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Xiaomi отреагировали на слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму и некоторых других регионах. В компании эту информацию опровергли, сообщает Lenta.ru.
Информация о начале блокировок смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира, в том числе в Иране, Сирии, КНДР, Судане и в Крыму, появилась 10 сентября.
Мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств, — сообщили в Xiaomi.
Ранее сообщалось, что пользователи сталкиваются с принудительной блокировкой аппарата. Массовая блокировка пользователей Xiaomi зафиксирована в сентябре. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.
В Роспотребнадзоре также не подтвердили эту информацию, отметив, что жалоб от жителей Крыма в ведомство не поступало. Тем не менее представители Роспотребнадзора, по всей видимости, заинтересовались подобными сообщениями. Там подчеркнули, что если от пользователей последуют какие-либо жалобы, то специалисты будут разбираться в этом. В частности, в ведомстве пообещали провести проверку в случае обращений.