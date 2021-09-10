Xiaomi опровергла слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму

В Xiaomi отреагировали на слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму и некоторых других регионах. В компании эту информацию опровергли, сообщает Lenta.ru.

Информация о начале блокировок смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира, в том числе в Иране, Сирии, КНДР, Судане и в Крыму, появилась 10 сентября.

Мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств, — сообщили в Xiaomi.

Ранее сообщалось, что пользователи сталкиваются с принудительной блокировкой аппарата. Массовая блокировка пользователей Xiaomi зафиксирована в сентябре. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.