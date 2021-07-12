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Xerox прекратил поставки продукции в Россию

12:58, 17 марта 2022
Xerox прекратил поставки продукции в Россию Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look press
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Американский производитель печатного и копировального оборудования Xerox приостановил поставки продукции в Россию, предоставив при этом денежные гранты своим украинским сотрудникам, говорится в сообщении на сайте компании. В нём отмечается, что сотрудники Xerox Holdings внимательно следят за ситуацией на Украине.

Мы прекратили все поставки в Россию, и мы соблюдаем все соответствующие правительственные санкции, — сказано в заявлении.

В компания добавили, что продолжают оказывать поддержку своим украинским сотрудникам. Кроме того, сделаны дополнительные взносы на счета гуманитарных организаций. 

Ранее сообщалось, что испанский ретейлер Inditex, в состав которого входят бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, наоборот, намерен возобновить работу на территории России, как только это станет возможным. Об этом заявил исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас, подчеркнув, что организация продолжает выплачивать зарплату российским сотрудникам.

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