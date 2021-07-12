Xerox прекратил поставки продукции в Россию

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Премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров с Саудовской Аравией и ОАЭ не смог добиться публичных обещаний нарастить добычу нефти, пишет Reuters. Как заявили в офисе Джонсона, на встрече в Абу-Даби премьер-министр Великобритании подчеркнул необходимость совместной работы для стабилизации энергетических рынков.

Сам Джонсон заявил журналистам, что провёл «продуктивную беседу» с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, в ходе которой оба сошлись в оценке важности борьбы с ростом цен на нефть....