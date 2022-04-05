WSJ: США намерены включить в санкционный список Сбербанк

США намерены расширить антироссийский санкционный список, включив в него ряд российских банков, в том числе «Сбер», сообщила газета The Wall Street Journal.

Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, на которые уже распространяются меры, ограничивающие некоторые их зарубежные операции. Среди банков, рассматриваемых для дальнейших санкций, – Сбербанк, крупнейший в России, — говорится в публикации.

В течение последней недели Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также подпали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.