WSJ: Россия нарастила экспорт нефти на 23% в сутки

Россия увеличила объём поставок нефти по морю на европейском направлении на 23% — до 1,6 млн баррелей в сутки, сообщает The Wall Street Journal. Теперь танкеры из российских портов зачастую направляются с пометкой «пункт назначения неизвестен». По данным издания, с начала апреля таким способом были экспортированы более 11 млн баррелей. Авторы публикации полагают, что это стандартная схема обхода санкций, которую используют Иран и Венесуэла.

Это может говорить об использовании тех же схем, что позволяли обходить санкции Ирану и Венесуэле. В таких случаях нефть доставлялась на более крупные танкеры, где её смешивали с другой, — уточняют авторы статьи.

Журналисты обращают внимание, что сейчас на рынке появились новые сорта нефти, такие как «латвийская смесь» и «туркменская смесь». По их мнению, они содержат «значительное количество российского сырья».

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз может ввести эмбарго на импорт нефти из России в течение нескольких недель, но точной даты пока нет. Он добавил, что пока присутствует сопротивление со стороны некоторых стран — членов ЕС, но нужно добиваться согласия всех союзников на запрет российских углеводородов.