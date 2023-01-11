WSJ рассказал о планах нового удара по нефтяному рынку России WSJ: против российской нефти будет введен двойной потолок цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединенные Штаты и их союзники готовят очередной пакет санкций против российской нефтяной промышленности с целью ограничить цены на сырье из России, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Согласно их словам, будут введены два ограничения на российские нефтепродукты: одно для тех, что торгуются с высокой стоимостью, включая дизельное топливо, другое для товаров с низкой ценой, например мазут.

Авторы статьи отмечают, что спустя месяц с момента введения ограничений, цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель в США оценивают как успешные, так как в результате этого доходы России от экспорта нефти снизились, а мировые цены остались практически на прежней отметке. Эксперты полагают, что такие же меры в отношении нефтепродуктов станут еще более серьезным испытанием.

Эксперты указывают, что аналогичные меры в отношении нефтепродуктов станут еще более серьезным испытанием.

С 5 декабря Евросоюз отказался от покупок российской танкерной нефти. В этот же день начал действовать потолок цен в $60 за баррель, который вместе с Евросоюзом ввели страны G7 и Австралия. Эти государства уже почти не покупают нефть из России, а с 5 декабря — не страхуют поставки из РФ в третьи страны, если цена нефти превышает данный потолок.

5 февраля должен вступить в силу запрет на импорт в Евросоюз и российских нефтепродуктов.