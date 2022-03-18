WP: санкции против РФ нарушили глобальные логистические цепочки

Санкции против России, а также ситуация с распространением COVID-19 в Китае являются новыми угрозами для глобальной цепи поставок. Это отмечается в статье, опубликованной 20 марта в газете The Washington Post.

Вспышка нового коронавируса в производственном центре Китая Ухане вносит новые коррективы в глобальные цепочки поставок, разрушая надежды на возвращение в этом году надежных и бесперебойных грузоперевозок. Финансовые санкции США и их союзников и закрытие российского воздушного пространства вынуждают грузовые самолеты совершать более длительные и дорогостоящие перелеты из Азии в Европу, — сообщает издание.

В статье также сообщается, что из-за общемирового роста цен на топливо, сильно возросли цены на грузоперевозки. Отмечается, что цена доставки контейнера из Китая в Лос-Анджелес увеличилась в 12 раз.

На фоне санкций против России почти на 40% сократились грузоперевозки через российские порты в Балтийском море. Одновременно с этим возросла нагрузка на порты Германии и балтийских стран, которые не были к этому готовы. Закрытие авиасообщения с Россией также негативно сказалась на авиперевозках.

То, что мы видим, — это больше сбоев, повышение уровня перегруженности и больше задержек. И ситуация не собирается изменяться, — WP цитирует руководителя аналитической компании рынка морских перевозок Windward Эми Дэниела.

На фоне ситуации на Украине и новых санкций против России в США может произойти сильный рост цен на продовольствие. Сообщается, что к этому приведёт увеличение стоимости удобрений и энергоресурсов.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом.

Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.