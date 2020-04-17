WP: план Трампа по снятию ограничений в штатах пройдёт в три этапа

https://static.news.ru/photo/d942eb24-803f-11ea-99bf-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Американская газета The Washington Post сообщила, что рекомендации президента США Дональда Трампа по снятию санитарных ограничений в штатах страны и открытию экономики будет проходить в три этапа.

Издание опубликовало , как будет проходить снятие санитарных ограничений, согласно рекомендациям из распоряжения президента США.

Первый этап рекомендует соблюдение дистанции в общественных местах, ограничение путешествий и сохранения удалённого рабочего режима для тех сотрудников, которые могут работать дистанционно. При этом будут по-прежнему закрыты для посещения школы, дома престарелых и госпитали. Общественные заведения, кроме баров, спортзалы, кинотеатры и религиозные учреждения смогут работать, если там соблюдается социальная дистанция.

Второй этап подразумевает нахождение людей из группы риска на самоизоляции, также не рекомендуется посещение работы членам их семей. Рекомендуется сохранять удалённый режим работы. На этом этапе будет разрешено открытие школ, а также баров, но при возможности организовать социальную дистанцию для посетителей.

На третьем этапе, люди из группы риска смогут выходить на улицу, при соблюдении дистанции. Также будут открыты для посещения госпитали и дома престарелых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп подготовил гибкие рекомендации для губернаторов почти 30 штатов по снятию санитарных ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, и открытию экономики.