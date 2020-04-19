WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров из-за пандемии

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Согласно данным издания, расходы американского федерального бюджета в 2020 году превысят доходы в четыре раза, такого не было с 1945 года.

Частный сектор также наращивает долги в условиях кризиса. По мнению опрошенных экспертов, вскоре компаниям придётся выбирать между невыплатой кредитов и сокращением сотрудников. Между тем, уровень безработицы в США уже достиг небывалого со времён Великой депрессии уровня, пишет Washington Post.

Экономисты считают, что проблемы сохранятся и после пандемии.

Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата, — сказал профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

Как писал NEWS.ru ранее, экономика Германии, крупнейшая в Европе, находится в наиболее тяжёлом положении со времён Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. При этом он охарактеризовал ядро экономики как «здоровое».