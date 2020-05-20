Wintershall Dea выполнила денежные обязательства по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/6b72626a-9aab-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Компания Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», полностью выполнила свои финансовые обязательства.

По словам главы компании Марио Мерена, был обслужен последний запрос денег от компании-оператора.

Что касается перспектив проекта, лучше обратиться за комментариями к компании-оператору, — цитирует ТАСС Мерена.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Организации оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.